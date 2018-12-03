Известный главный тренер попал в историю, став дважды уволенным в течение года

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Отправленный в отставку главный тренер "Саутгемптона" Марк Хьюз попал в историю английской Премьер-лиги.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт football365.com, 55-летний специалист стал первым тренером в истории АПЛ, которого дважды уволили в течение одного года.

Первый раз его выгнали 6 января 2018-го из "Сток Сити", сегодня сценарий повторился в "Саутгемптоне".

В обеих случаях причиной увольнения британского специалиста стали неудачные результаты.

"Саутгемптон" набрал 9 очков в 14 матчах и занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.

Отметим, что наиболее реальным кандидатом для замены Марка Хьюза указывается Дэвид Мойес.