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Известный главный тренер попал в историю, став дважды уволенным в течение года

Известный главный тренер попал в историю, став дважды уволенным в течение года

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Отправленный в отставку главный тренер "Саутгемптона" Марк Хьюз попал в историю английской Премьер-лиги. 

Как сообщает Report со ссылкой на сайт football365.com, 55-летний специалист стал первым тренером в истории АПЛ, которого дважды уволили в течение одного года.  

Первый раз его выгнали 6 января 2018-го из "Сток Сити", сегодня сценарий повторился в "Саутгемптоне".

В обеих случаях причиной увольнения британского специалиста стали неудачные результаты. 

"Саутгемптон" набрал 9 очков в 14 матчах и занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.

Отметим, что наиболее реальным кандидатом для замены Марка Хьюза указывается Дэвид Мойес.

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