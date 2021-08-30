Известный футбольный арбитр завершил судейскую карьеру

Словенский футбольный арбитр Дамир Скомина завершил судейскую карьеру в возрасте 45 лет из-за проблем со здоровьем.

Словенский футбольный арбитр Дамир Скомина завершил судейскую карьеру в возрасте 45 лет из-за проблем со здоровьем.

Об сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"С сегодняшнего дня я перестал быть судьей в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Мне придется провести еще одну операцию", — цитирует арбитра 24ur.com.

Судейскую карьеру Скомина начал в 1994 году. Он дебютировал на международной арене 30 апреля 2003 года в матче между сборными Венгрии и Люксембурга. Также работал главным арбитром на матче за Суперкубок УЕФА в 2012 году, в финале Лиги Европы в 2017 году и финале Лиги чемпионов в 2019 году. Обслуживал матчи Евро-2008 (в роли четвертого рефери), Евро-2012, Евро-2016, ЧМ-2018.

На Евро-2020 не работал по причине травмы колена.