Известный футбольный арбитр завершил международную карьеру

Немецкий футбольный арбитр Феликс Брых объявил о завершении международной карьеры.

Немецкий футбольный арбитр Феликс Брых объявил о завершении международной карьеры.

Как сообщает Report, Брых продолжит работать на матчах немецкой Бундеслиги.

"Я решил не работать на следующем турнире и завершить международную карьеру в конце года. Я с нетерпением жду нового сезона Бундеслиги", - приводит слова судьи издание Bild.

Брых обслужил пять матчей на Евро-2020, включая полуфинальную игру между Италией и Испанией (1:1, 4:2 — пен).

Также 45-летний судья обслужил финал Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" в 2017 году, а в 2014 — финал Лиги Европы "Севилья" — "Бенфика".