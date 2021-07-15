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Известный футбольный арбитр завершил международную карьеру

Известный футбольный арбитр завершил международную карьеру Немецкий футбольный арбитр Феликс Брых объявил о завершении международной карьеры.
Футбол
15 июля 2021 г. 13:20
Известный футбольный арбитр завершил международную карьеру

Немецкий футбольный арбитр Феликс Брых объявил о завершении международной карьеры.

Как сообщает Report, Брых продолжит работать на матчах немецкой Бундеслиги.

"Я решил не работать на следующем турнире и завершить международную карьеру в конце года. Я с нетерпением жду нового сезона Бундеслиги", - приводит слова судьи издание Bild.

Брых обслужил пять матчей на Евро-2020, включая полуфинальную игру между Италией и Испанией (1:1, 4:2 — пен).

Также 45-летний судья обслужил финал Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" в 2017 году, а в 2014 — финал Лиги Европы "Севилья" — "Бенфика".

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