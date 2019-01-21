Известный футболист завершил карьеру

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Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Бывший защитник сборной Англии Глен Джонсон завершил карьеру.
Как сообщает Report, об этом 35-летний футболист заявил в интервью Talksport.
После расставания на своей родине со "Сток Сити" в конце прошлого сезона он был в статусе свободного агента.
Отметим, что за свою карьеру он успел также поиграть за "Вест Хэм", "Миллуол", "Челси", "Портсмут" и "Ливерпуль".
Şamo QuliyevАвтор новости