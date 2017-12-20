Известный футболист завершил карьеру

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Чехии и английской команды "Арсенал" Томаш Росицки завершил карьеру.

Как сообщает Report, 37-летний полузащитник заявил о завершении карьеры на пресс-конференции, организованной на Родине. Он сообщил, что хотел бы продолжить играть в футбол, но физическое состояние не позволяет этого.

Отметим, что Томаш Росицки профессиональную карьеру футболиста начал в пражской "Спарте". В составе национальной команды Чехии сыграл 105 матчей и забил 23 гола. Росицки также выступал за Дортмундскую "Боруссию".