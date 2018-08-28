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    Известный футболист завершил карьеру в сборной Англии

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Футболист "Лестера" Джейми Варди завершил карьеру в сборной Англии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, 32-летний форвард принял такое решение из-за желания больше времени проводить с семьей.

    О своем решение он уже уведомил главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта. 

    Отметим, что Джейми Варди провел за сборную Англии, где дебютировал с июня 2015 года, 26 матчей и забил 7 мячей. В составе англичан нападающий успел принять участие в таких турнирах, как чемпионат Европы–2016 и чемпионат мира–2018. 

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