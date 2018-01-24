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    Известный футболист стал главным тренером женской сборной Англии

    С Филлом Невиллом подписан контракт до конца Евро-2021

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Филл Невилл назначен главным тренером женской сборной Англии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Футбольную ассоциацию Англии, с 41-летним британским специалистом подписан контракт до конца Евро-2021.

    Отметим, что Филл Невилл за свою карьеру наряду с "Манчестер Юнайтед" выступал на родине в "Эвертоне". Он ранее занимал место в тренерском корпусе "красных дьяволов" и испанской "Валенсии".

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