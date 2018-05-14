Известный футболист продолжит карьеру в США

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Футболист английского "Эвертона" Уэйн Руни продолжит карьеру в клубе североамериканской МЛС "Ди.Си.Юнайтед".

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Star, 33-летний форвард уже попрощался с товарищами по команде.

Отмечается, что американский клуб предложил "Эвертону" за бывшего нападающего сборной Англии 12,5 млн фунт стерлингов.

Отметим, что Уэйн Руни, вернувшийся прошлым летом из "Манчестер Юнайтеда" в "Эвертон", заключил с клубом, воспитанником которого является, контракт до 30 июня 2019 года.

В этом сезоне в 31 матче с его участием футболист забил 10 мячей и сделал две результативные передачи.