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    Известный футболист продолжит карьеру в США

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Футболист английского "Эвертона" Уэйн Руни продолжит карьеру в клубе североамериканской МЛС "Ди.Си.Юнайтед".

    Как сообщает Report со ссылкой на Daily Star, 33-летний форвард уже попрощался с товарищами по команде.

    Отмечается, что американский клуб предложил "Эвертону" за бывшего нападающего сборной Англии 12,5 млн фунт стерлингов. 

    Отметим, что Уэйн Руни, вернувшийся прошлым летом из "Манчестер Юнайтеда" в "Эвертон", заключил с клубом, воспитанником которого является, контракт до 30 июня 2019 года. 

    В этом сезоне в 31 матче с его участием футболист забил 10 мячей и сделал две результативные передачи. 

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