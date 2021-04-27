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Известный футболист претендует на пост главы Болгарского футбольного союза

Известный футболист претендует на пост главы Болгарского футбольного союза Лучший бомбардир сборной Болгарии Димитар Бербатов объявил о намерении бороться за пост президента Болгарского футбольного союза (БФС).
Футбол
27 апреля 2021 г. 20:49
Известный футболист претендует на пост главы Болгарского футбольного союза

Лучший бомбардир сборной Болгарии Димитар Бербатов объявил о намерении бороться за пост президента Болгарского футбольного союза (БФС).

Как сообщает Report, об этом ветеран-нападающий заявил болгарскому телеграфному агентству.

"Я начинаю кампанию по выдвижению на пост президента Болгарского футбольного союза. Пришло время начать новую главу в карьере", – сказал 40-летний экс-футболист.

Бербатов – лучший бомбардир в истории сборной Болгарии (48 голов в 79 матчах). На клубном уровне он выступал за "Байер", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Монако" и другие команды.

Выборы президента Болгарского футбольного союза запланированы на 25 июня.

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Версия на азербайджанском языке Tanınmış futbolçu federasiya prezidenti olmaq istəyir

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