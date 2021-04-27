Известный футболист претендует на пост главы Болгарского футбольного союза

Лучший бомбардир сборной Болгарии Димитар Бербатов объявил о намерении бороться за пост президента Болгарского футбольного союза (БФС).

Лучший бомбардир сборной Болгарии Димитар Бербатов объявил о намерении бороться за пост президента Болгарского футбольного союза (БФС).

Как сообщает Report, об этом ветеран-нападающий заявил болгарскому телеграфному агентству.

"Я начинаю кампанию по выдвижению на пост президента Болгарского футбольного союза. Пришло время начать новую главу в карьере", – сказал 40-летний экс-футболист.

Бербатов – лучший бомбардир в истории сборной Болгарии (48 голов в 79 матчах). На клубном уровне он выступал за "Байер", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Монако" и другие команды.

Выборы президента Болгарского футбольного союза запланированы на 25 июня.