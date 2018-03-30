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    Известный футболист попал в больницу - ВИДЕО

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Бразилии Адриану обратился в больницу.

    Как сообщает Report со ссылкой на UOL Esporte, 36-летний футболист был размещен в одной из частных клиник Рио-де-Жанейро с сильным воспалением порезов на руках.

    Отмечается, что травмы он получил дома. Напомним, что Адриану за свою карьеру выступал в "Интере" и "Роме". Также он играл за сборную Бразилии – на его счету 29 голов в 51 матче. В последние годы бывший форвард пристрастился к спиртным напиткам и наркотикам и ведет бродяжнический образ жизни.

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