Известный футболист попал в больницу - ВИДЕО

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Бразилии Адриану обратился в больницу.

Как сообщает Report со ссылкой на UOL Esporte, 36-летний футболист был размещен в одной из частных клиник Рио-де-Жанейро с сильным воспалением порезов на руках.

Отмечается, что травмы он получил дома. Напомним, что Адриану за свою карьеру выступал в "Интере" и "Роме". Также он играл за сборную Бразилии – на его счету 29 голов в 51 матче. В последние годы бывший форвард пристрастился к спиртным напиткам и наркотикам и ведет бродяжнический образ жизни.