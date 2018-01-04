Известный футболист подписал контракт с гонконгским клубом

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан подписал контракт с "Китчи".

Как сообщает Report, 38-летний нападающий присоединится к команде 10 января. Подробности контракта не разглашаются.

Предыдущим клубом лучшего игрока чемпионата мира-2010 был индийский "Мумбаи Сити", который он покинул по окончании 2016 года. В разные годы уругваец выступал в том числе за испанские "Атлетико" и "Вильярреал", английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Интер". Форлан становился чемпионом Англии, победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.