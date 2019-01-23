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    Известный футболист перешел в клуб испанской сегунды

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес подписал контракт с новым клубом.

    Как сообщает Report, 35-летний полузащитник будет выступать за испанский клуб "Экстремадура".

    Контракт подписан на полгода. Перебрался испанец из китайского клуба "Тяньшань Леопард".

    "Экстремадура" на данный момент выступает в испанской Сегунде, занимая место в зоне вылета.

    Отметим, что Рейес известен футбольного миру благодаря выступлениям за такие клубы как "Севилья", "Арсенал", "Реал Мадрид", "Атлетико Мадрид", "Бенфика", "Эспаньол". Также до переезда в Китай игрок полгода выступал за другой испанский клуб "Кордоба".

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