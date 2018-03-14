Известный футболист отстранен от работы на ТВ из-за плевка в фаната

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Бывший защитник английского "Ливерпуля" Джейми Каррагер отстранен от работы до конца сезона на британском телеканале Sky Sports.

Как сообщает Report со ссылкой на британское издание The Guardian, он отстранен из-за плевка в адрес болельщика футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и его дочери.

Инцидент произошел 10 марта после поражения "Ливерпуля" от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче чемпионата Англии. Позднее Каррагер принес извинения болельщику "Манчестер Юнайтед", позвонив ему лично.

Перед стартом следующего сезона с ним будут проведены переговоры, чтобы обсудить вопрос возвращения на телеканал 40-летнего специалиста.

Отметим, что Каррагер провел за "Ливерпуль" 508 матчей с 1996 по 2013 год.