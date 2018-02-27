Известный футболист дисквалифицирован на 6 месяцев

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет УЕФА подтвердил дисквалификацию экс-футболиста сборной Франции Самира Насри за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Report, 31-летнего полузащитника заподозрили в употреблении допинга после того, как тот прошел терапию. Футболист вправе подать апелляционную жалобу.

Отметим, что за свою карьеру С.Насри выступал во французском "Марселе", английском "Арсенале", "Манчестер Сити", испанской "Севилье" и турецкой "Антальяспор".

Оставшийся с января этого года без клуба полузащитник в 2007-2013 годах надевал форму сборной Франции.