Известный европейский футбольный функционер назначен спортивным директором "Нефтчи"

Известный европейский футбольный функционер, спортивный директор сборной Швеции Йенс Андерссон назначен спортивным директором профессионального футбольного клуба "Нефтчи".

Известный европейский футбольный функционер, спортивный директор сборной Швеции Йенс Андерссон назначен спортивным директором профессионального футбольного клуба "Нефтчи".

Как сообщили Report в столичном клубе, 50-летний специалист ранее работал спортивным директором в шведском клубе "АИК Сольна" (2010-2013, 2014, 2018-2020), хорватском "Хайдук Сплит" (2013) и датском клубе "Орхус" (2014-2016).

С 2022 года опытный специалист работает спортивным директором в сборной Швеции.

Для подписания контракта Йенс Андерссон прибыл в Баку. Специалист приступит к работе через четыре недели, после завершения оформления документов.