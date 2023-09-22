Известный европейский футбольный функционер назначен спортивным директором "Нефтчи"

Известный европейский футбольный функционер, спортивный директор сборной Швеции Йенс Андерссон назначен спортивным директором профессионального футбольного клуба "Нефтчи".
Как сообщили Report в столичном клубе, 50-летний специалист ранее работал спортивным директором в шведском клубе "АИК Сольна" (2010-2013, 2014, 2018-2020), хорватском "Хайдук Сплит" (2013) и датском клубе "Орхус" (2014-2016).
С 2022 года опытный специалист работает спортивным директором в сборной Швеции.
Для подписания контракта Йенс Андерссон прибыл в Баку. Специалист приступит к работе через четыре недели, после завершения оформления документов.