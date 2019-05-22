Известный диджей выступит на открытии финала Лиги Европы в Баку

На открытии предстоящего в Баку финала Лиги Европы УЕФА выступит диджей Джонас Блу (Jonas Blue).

Как сообщает Report, британский музыкант вместе со 150-ю местными танцорами откроет финал фееричным шоу.

В столице Азербайджана - городе, где пересекаются Восток и Запад, ожидается представление потрясающего перформанса с музыкой и танцами.

Джонас Блу представит микс из самых популярных хитов, что, несомненно, вызовет восторг у зрителей и наполнит зал положительной энергией.

Продюсером церемонии открытия является польская компания "Platige Image". До сих пор компания работала над 7-ю церемониями УЕФА. Режиссером и постановщиком церемонии является создатель шоу мирового масштаба известный хореограф Вальдек Шимковяк.

Отметим, что в предстоящем 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе финале встретятся английские клубы "Арсенал" и "Челси".