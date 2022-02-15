Известного футболиста могут дисквалифицировать на два года

Защитник "Порту" Пепе может получить дисквалификацию на два года.
Как передает Report со ссылкой на издание A Bola, по окончании матча против "Спортинга" (2:2) началась потасовка, в ходе которой 39-летний Пепе ударил директора "Спортинга".
Согласно отчету главного судьи встречи, Пепе ударил ногой директора команды-соперника. Согласно дисциплинарному регламенту лиги, футболист может быть дисквалифицирован на срок от двух месяцев до двух лет.
По окончании встречи между "Порту" и "Спортингом" (2:2) началась потасовка между футболистами и сотрудниками команд. В результате главный судья показал 4 красные карточки. В составе "Порту" наказаны Агустин Маркес и Пепе, в составе "Спортинга" – Жоау Палин и Бруну Табата. Контракт Пепе с клубом истечет в 2023 году.