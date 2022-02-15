Известного футболиста могут дисквалифицировать на два года

Защитник "Порту" Пепе может получить дисквалификацию на два года.

Защитник "Порту" Пепе может получить дисквалификацию на два года.

Как передает Report со ссылкой на издание A Bola, по окончании матча против "Спортинга" (2:2) началась потасовка, в ходе которой 39-летний Пепе ударил директора "Спортинга".

Согласно отчету главного судьи встречи, Пепе ударил ногой директора команды-соперника. Согласно дисциплинарному регламенту лиги, футболист может быть дисквалифицирован на срок от двух месяцев до двух лет.

По окончании встречи между "Порту" и "Спортингом" (2:2) началась потасовка между футболистами и сотрудниками команд. В результате главный судья показал 4 красные карточки. В составе "Порту" наказаны Агустин Маркес и Пепе, в составе "Спортинга" – Жоау Палин и Бруну Табата. Контракт Пепе с клубом истечет в 2023 году.