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Известного футболиста могут дисквалифицировать на два года

Известного футболиста могут дисквалифицировать на два года Защитник "Порту" Пепе может получить дисквалификацию на два года.
Футбол
15 февраля 2022 г. 09:14
Известного футболиста могут дисквалифицировать на два года

Защитник "Порту" Пепе может получить дисквалификацию на два года.

Как передает Report со ссылкой на издание A Bola, по окончании матча против "Спортинга" (2:2) началась потасовка, в ходе которой 39-летний Пепе ударил директора "Спортинга".

Согласно отчету главного судьи встречи, Пепе ударил ногой директора команды-соперника. Согласно дисциплинарному регламенту лиги, футболист может быть дисквалифицирован на срок от двух месяцев до двух лет.

По окончании встречи между "Порту" и "Спортингом" (2:2) началась потасовка между футболистами и сотрудниками команд. В результате главный судья показал 4 красные карточки. В составе "Порту" наказаны Агустин Маркес и Пепе, в составе "Спортинга" – Жоау Палин и Бруну Табата. Контракт Пепе с клубом истечет в 2023 году.

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