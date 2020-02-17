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Известный вратарь выдвинул кандидатуру на пост главы федерации

Известный вратарь выдвинул кандидатуру на пост главы федерации

Вратарь "Порту" Икер Касильяс объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF).

Как сообщает Report, об этом испанский вратарь написал в Twitter.  

38-летний голкипер выразил признательность за поддержку: "Да, я буду участвовать в выборах президента Федерации футбола Испании. Я сообщил о своем решении президенту "Порту", за который выступаю. Спасибо вам всем за поддержку и любовь, которую я продолжаю получать от вас. Ваша сила меня вдохновляет", - написал Касильяс.

Отметим, что выборы президента Королевской футбольной федерации Испании состоятся осенью текущего года. 

Ожидается, что из-за перенесенного в 2019 году на тренировках инфаркта Касильяс завершит карьеру футболиста.  

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