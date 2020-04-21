Известный футболист подает в суд на "Милан"

В прошлом известный хорватский футболист, а ныне функционер Звонимир Бобан подает в суд на "Милан", который уволил его в начале марта с должности директора.

Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, за несколько дней до этого Бобан публично выразил недовольство действиями генерального директора клуба Ивана Газидиса, который, по его словам, за спиной вел переговоры с немцем Ральфом Рангником.

Ожидается, что Рангник будет назначен либо главным тренером клуба, либо на пост директора, либо будет совмещать обе должности. 7 марта Бобан был уволен из клуба, а формально поводом для увольнения послужило его интервью.

Хорват не согласен, что его увольнение было справедливым, и намерен через суд добиться от клуба выплаты компенсации.

Напомним, что 51-летний Бобан проработал в "Милане" всего девять месяцев.