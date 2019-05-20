​Известный футболист обратился к болельщикам "Челси" из Баку

Бывший игрок сборной Португалии Деку в связи с организуемой в Баку финальной игрой Лиги Европы УЕФА обратился к болельщикам команды "Челси", форму которой некогда носил.

Как передает Report, находящийся с визитом в Баку 42-летний полузащитник-ветеран обратился к фанатам посредством страницы в Instagram: "Здравствуйте, болельщики "Челси"! Я завершил завтрак в Баку. Я надеюсь увидеть всех вас в Баку на большом финале. Конечно же, я желаю победы "Челси".

29 мая в финале на Бакинском олимпийском стадионе "Челси" встретится с другим представителем Лондона "Арсеналом".

Отметим, что ветеран-игрок бразильского происхождения в 2008-2010 годы выступал в "Челси". Он также был членом португальского клуба "Порту" и испанского "Барселона".