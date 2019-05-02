Известный футболист может продолжить карьеру в Мексике

Нападающий "Саган Тосу" Фернандо Торрес, известный по выступлениям за "Атлетико", "Ливерпуль" и "Челси", может покинуть клуб спустя год после перехода.

Как сообщает Report со ссылкой на Football Espana, 35-летний испанский футболист может в летнее трансферное окно пополнить мексиканскую команду "Атлетико Сан-Луис", в настоящий момент выступающую во втором по силе дивизионе.

Отметим, что Торрес выступает за "Саган Тосу" с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 7 матчах японской Джей-лиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями и получил 2 жёлтые карточки.