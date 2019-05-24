Известные футболисты примут участие на Фестивале болельщиков в Баку

25 мая стартует Фестиваль болельщиков Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, фестиваль будет открыт для представителей общественности с 12:00.

Фестиваль болельщиков организован на Приморском бульваре (основной вход: недалеко от Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаика) и будет действовать до 29 мая.

Вход будет свободным. Здесь болельщики смогут сфотографироваться с кубком УЕФА, посмотреть выступление диджеев, поиграть в футбольные игры.

Детям представится возможность развлекаться в отведенной для них зоне. Взрослые также смогут участвовать в различных играх и выиграть подарки.

Еще одним сюрпризом для болельщиков станет участие на фестивале 25 мая известных футболистов прошлых лет - англичанина Майкла Оуэна и итальянца Франческо Тольдо.

Отметим, что финальный матч между английскими клубами "Арсенал" и "Челси" пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.