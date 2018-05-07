Известная певица споет в финале кубка Азербайджана по футболу - ВИДЕО

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ На финал предстоящего 28 мая кубка Азербайджана по футболу приглашена зарубежная певица.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу Профессиональной футбольной лиги в Facebook, до встречи между командами "Габала" и "Кешля" выступит известная румынская певица Сия (Seeya).

В адресованном любителям футбола видеообращении она приглашает всех на Габалинский городской стадион:

"Здравствуй, Азербайджан. Я, Сия, буду с вами в День Республики. Как по-вашему, какая из команд одержит победу: "Кешля" или "Габала"?

Я буду ждать вас на Габалинском городском стадионе. Давайте вместе будем наблюдать за тем, кто станет победителем. Итак, жду вас 28 мая в 19:00".

Отметим, что Сия прославилась песней "Chocolata".