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Израильский тренер: Для нас большая честь быть частью грандиозного чемпионата мира в Баку

Израильский тренер: Для нас большая честь быть частью грандиозного чемпионата мира в Баку Главный тренер сборной Израиля по мини-футболу Юваль Шабтай сравнил чемпионат мира в Баку с мундиалями, проводимыми под флагом ФИФА.
Футбол
29 мая 2025 г. 12:30
Израильский тренер: Для нас большая честь быть частью грандиозного чемпионата мира в Баку

Главный тренер сборной Израиля по мини-футболу Юваль Шабтай сравнил чемпионат мира в Баку с мундиалями, проводимыми под флагом ФИФА.

В заявлении Report он отметил, что считает участие в данном соревновании большой честью.

Шабтай поблагодарил Азербайджан за организацию чемпионата на высоком уровне и гостеприимство.

"Федерация мини-футбола Азербайджана великолепно организовала соревнование. Я бы сказал, что оно похоже на чемпионаты мира, организованные ФИФА. Для нас большая честь быть частью этого грандиозного мундиаля", - сказал тренер.

По его мнению, сборная Азербайджана является фаворитом чемпионата мира и станет его победителем:

"Каждый из игроков сборной Азербайджана превосходит игроков других команд. Играть против Сербии сложно. Шансы есть у всех команд, однако считаю, что чемпионом станет сборная Азербайджана".

Отметим, что вчера сборная Израиля завершила борьбу в 1/8 финала чемпионата мира, проиграв Чехии со счетом 1:4.

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Версия на английском языке Israeli minifootball team manager says honored to be part of 'magnificent World Cup in Baku'
Версия на азербайджанском языке İsrail minifutbol yığmasının baş məşqçisi: “Bakıdakı möhtəşəm mundialın bir hissəsi olmaq bizim üçün şərəfdir”

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