Израильский тренер: Для нас большая честь быть частью грандиозного чемпионата мира в Баку

Главный тренер сборной Израиля по мини-футболу Юваль Шабтай сравнил чемпионат мира в Баку с мундиалями, проводимыми под флагом ФИФА.

Главный тренер сборной Израиля по мини-футболу Юваль Шабтай сравнил чемпионат мира в Баку с мундиалями, проводимыми под флагом ФИФА.

В заявлении Report он отметил, что считает участие в данном соревновании большой честью.

Шабтай поблагодарил Азербайджан за организацию чемпионата на высоком уровне и гостеприимство.

"Федерация мини-футбола Азербайджана великолепно организовала соревнование. Я бы сказал, что оно похоже на чемпионаты мира, организованные ФИФА. Для нас большая честь быть частью этого грандиозного мундиаля", - сказал тренер.

По его мнению, сборная Азербайджана является фаворитом чемпионата мира и станет его победителем:

"Каждый из игроков сборной Азербайджана превосходит игроков других команд. Играть против Сербии сложно. Шансы есть у всех команд, однако считаю, что чемпионом станет сборная Азербайджана".

Отметим, что вчера сборная Израиля завершила борьбу в 1/8 финала чемпионата мира, проиграв Чехии со счетом 1:4.