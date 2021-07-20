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Израильский клуб включил 25 футболистов в заявку на матч с "Карабахом"

Израильский клуб включил 25 футболистов в заявку на матч с "Карабахом" Израильский клуб "Ашдод" обнародовал заявку в УЕФА на участие во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов против азербайджанского "Карабаха".
Футбол
20 июля 2021 г. 17:55
Израильский клуб включил 25 футболистов в заявку на матч с Карабахом

Израильский клуб "Ашдод" обнародовал заявку в УЕФА на участие во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов против азербайджанского "Карабаха".

Как сообщает Report, главный тренер команды Ран Бен Шимон воспользуется услугами 25 футболистов в предстоящих матчах.

Вратари: 1. Йоав Герафи, 41. Сахар Хассон, 90. Роэй Машпати

Защитники: 3. Гиль Коэн, 5. Ненад Цветкович, 12. Бар Нетанэль, 13. Монтари Камахени, 15. Том Бен-Закен, 16. Зохар Засано.

Полузащитники: 6. Ферас Абу Акал, 9. Шалев Аарош, 10. Мусса Багайоко, 14. Йони Сисай, 23. Мартин Раинов, 55. Ноар Сабаг. 66. Нир Мигель Ассон, 71. Давид Рои Ньенке, 99. Оз Билеви.

Нападающие: 7. Фахад Байо, 11. Лиор Эйнбром, 18. Гай Даан, 21. Хамза Маваси, 24. Идан Аарон Даан, 30. Наваф Бзеиа, 77. Яков Бриан.

Отметим, что "Карабах" проведет первый матч с "Ашдодом" 22 июля дома, ответная встреча - 29 июля в гостях.

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Версия на азербайджанском языке İsrail klubu "Qarabağ"la oyunlar üçün 25 futbolçu sifariş verib

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