Израильский футболист: Я получил приглашение в сборную Азербайджана

Пандемия нарушила все планы

Израильский футболист Амир Агаев, завершивший в конце сезона 2019/2020 контракт с "Сумгайытом", ответил на вопросы израильского издания ONE.

Report представляет вниманию читателей это интервью.

- Предполагалось, что Вам поступит приглашение в сборную Азербайджана. Насколько Вы были близки к этому?

- Я уже был в составе сборной Азербайджана. В марте меня пригласили в сборную на товарищеские матчи с Лихтенштейном и Мальтой. Но документы, направленные в УЕФА, не были подготовлены вовремя. Мне предстояла смена гражданства, поскольку я выступал за олимпийскую сборную Израиля. Из-за коронавируса матчи были отложены. Я так и не вышел на поле и даже не получил приглашения. Хотя очень радовался приглашению в сборную. А впоследствии мне заявили, что этого не случится.

- Вопрос уже закрыт или все еще может возобновиться?

- Мне сказали, что я могу получить приглашение в сборную, даже если не буду выступать в Азербайджане. Хочется надеяться, что все возобновится. Это могло бы стать стимулом для меня. Пандемия нарушила все планы.

- С Вами созваниваются из клуба?

- Да, мы беседуем ежедневно. Они хотят, чтобы я выступал в клубе за меньшую зарплату. Меня же это никак не устраивает. Мне позвонили из "Нефтчи". Они сказали, что им импонирует моя игра, и они хотели бы видеть меня в составе команды. Но они тоже урезали бюджет и приобретают низкооплачиваемых футболистов. Думаю, такой вариант тоже не удастся. Вот такова ситуация на сегодняшний день.

- Если в Азербайджане не сложится, хотели бы Вы продолжить карьеру за рубежом?

- В настоящее время я ничего не исключаю. Но пока нет серьезных предложений. Я бы хотел выступать в стране, расположенной неподалеку от Израиля. Я счастлив здесь со своей семьей и друзьями. Старшая дочь говорит, что не хочет возвращаться в Баку. Что тут еще добавить?