О нас

Израильский футболист погиб в результате нападения ХАМАС

Израильский футболист погиб в результате нападения ХАМАС Израильский футболист Лиор Асулин погиб в результате нападения на страну палестинской группировке ХАМАС.
Футбол
8 октября 2023 г. 17:31
Израильский футболист погиб в результате нападения ХАМАС

Израильский футболист Лиор Асулин погиб в результате нападения на страну палестинской группировке ХАМАС.

Как передает Report, об этом в социальной сети сообщил тель-авивский клуб "Хапоэль".

Асулин оказался среди погибших на музыкальном фестивале Nature Party в приграничной с Газой общине Раим.

Большую часть карьеры 43-летний игрок провел в различных израильских клубах, в 2008 году выступал за кипрский "Аполлон". В сезоне 2004/05 он стал вторым бомбардиром чемпионата Израиля (15 голов) в составе иерусалимского "Бейтара", в сезоне 2006/07 был также вторым бомбардиром турнира (13) в составе "Бней Йегуда".

В 2004 году Асулин помог "Бней Сахнин" выиграть Кубок Израиля, забив два гола в финальном матче против "Хапоэля" (Хайфа). Карьеру нападающий завершил в 2017 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке HƏMƏS yaraqlıları israilli futbolçunu qətlə yetirib

Другие новости из категории

Сборная Азербайджана проиграла в третьей игре отбора ЕВРО-2024
Сборная Азербайджана проиграла в третьей игре отбора ЕВРО-2024
8 октября 2023 г. 16:41
Севилья ищет нового тренера на замену Мендилибару
"Севилья" ищет нового тренера на замену Мендилибару
8 октября 2023 г. 14:57
Руни покинул пост главного тренера американского Ди-Си Юнайтед
Руни покинул пост главного тренера американского "Ди-Си Юнайтед"
8 октября 2023 г. 12:10
Араз-Нахчыван проведет контрольный матч с Туран Товуз
"Араз-Нахчыван" проведет контрольный матч с "Туран Товуз"
8 октября 2023 г. 11:07
Беллингем побил рекорд результативности Роналду в мадридском Реале
Беллингем побил рекорд результативности Роналду в мадридском "Реале"
8 октября 2023 г. 10:10
Премьер-лига: Нефтчи и Карабах встретятся в центральном матче IX тура
Премьер-лига: "Нефтчи" и "Карабах" встретятся в центральном матче IX тура
8 октября 2023 г. 09:22
Интер Майами с Месси лишился шансов на выход в плей-офф МЛС
"Интер Майами" с Месси лишился шансов на выход в плей-офф МЛС
8 октября 2023 г. 07:02
Оба вратаря игры чемпионата Италии Дженоа - Милан получили красные карточки
Оба вратаря игры чемпионата Италии "Дженоа" - "Милан" получили красные карточки
8 октября 2023 г. 04:24
Автобус с футболистами Барнсли загорелся по дороге после матча Первой лиги Англии
Автобус с футболистами "Барнсли" загорелся по дороге после матча Первой лиги Англии
8 октября 2023 г. 02:46
Азербайджан поддерживает намерение Саудовской Аравии принять ЧМ-2034
Азербайджан поддерживает намерение Саудовской Аравии принять ЧМ-2034
7 октября 2023 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi