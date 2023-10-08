Израильский футболист погиб в результате нападения ХАМАС

Израильский футболист Лиор Асулин погиб в результате нападения на страну палестинской группировке ХАМАС.

Израильский футболист Лиор Асулин погиб в результате нападения на страну палестинской группировке ХАМАС.

Как передает Report , об этом в социальной сети сообщил тель-авивский клуб "Хапоэль".

Асулин оказался среди погибших на музыкальном фестивале Nature Party в приграничной с Газой общине Раим.

Большую часть карьеры 43-летний игрок провел в различных израильских клубах, в 2008 году выступал за кипрский "Аполлон". В сезоне 2004/05 он стал вторым бомбардиром чемпионата Израиля (15 голов) в составе иерусалимского "Бейтара", в сезоне 2006/07 был также вторым бомбардиром турнира (13) в составе "Бней Йегуда".

В 2004 году Асулин помог "Бней Сахнин" выиграть Кубок Израиля, забив два гола в финальном матче против "Хапоэля" (Хайфа). Карьеру нападающий завершил в 2017 году.