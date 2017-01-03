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    Израильский клуб хочет отказаться от поездки в Турцию

    Причиной являются теракты, происходящие в Турции в последнее время

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/  Израильский "Хапоэль", который должен встретиться с турецким "Бешикташом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы, намерен отказаться от поездки в Стамбул. 

    Как сообщает Report, представитель Беэр-Шевы выступает против проведения игры в Турции. 

    Сообщается, что клуб обратиться в УЕФА с те, что игра не должна проводиться в Турции и-за серии терактов, произошедших в стране в последнее время. Команда хочет проведения матча на территории другой страны. 

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