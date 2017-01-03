Израильский клуб хочет отказаться от поездки в Турцию

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Израильский "Хапоэль", который должен встретиться с турецким "Бешикташом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы, намерен отказаться от поездки в Стамбул.

Как сообщает Report, представитель Беэр-Шевы выступает против проведения игры в Турции.

Сообщается, что клуб обратиться в УЕФА с те, что игра не должна проводиться в Турции и-за серии терактов, произошедших в стране в последнее время. Команда хочет проведения матча на территории другой страны.