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    Израильский футбольный клуб "Бейтар" сменил название в честь Трампа

    Бейтар - шестикратный чемпион Израиля. Семь раз клуб завоевывал Кубок страны и дважды - Суперкубок

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Руководство израильского футбольного клуба "Бейтар" из Иерусалима приняло решение добавить к названию команды фамилию действующего президента США Дональда Трампа. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице "Бейтара" в Facebook.

    "В течение 70 лет Иерусалим ждал международного признания, пока президент Дональд Трамп не признал город вечной столицей Израиля. Президент Трамп проявил мужество и настоящую любовь к израильскому народу и их столице, - говорится в заявлении клуба. - "Бейтар", один из самых известных символов города, благодарит президента США за его поддержку. Президент и владелец клуба вместе с исполнительным директором решили добавить к названию команды имя американского президента, который принял историческое решение, отныне клуб будет называться "Бейтар Трамп Иерусалим".

    "Бейтар" - шестикратный чемпион Израиля. Семь раз клуб завоевывал Кубок страны и дважды - Суперкубок.

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