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Израиль откроет воздушное пространство для рейсов из Катара

Израиль откроет воздушное пространство для рейсов из Катара Израиль согласовал решение об открытии воздушного пространства для рейсов иностранных авиакомпаний, летящих в Катар. Об этом передает Report со ссылкой на "NEWSru.co.il".
Футбол
15 июня 2022 г. 11:27
Израиль откроет воздушное пространство для рейсов из Катара

Израиль согласовал решение об открытии воздушного пространства для рейсов иностранных авиакомпаний, летящих в Катар. Об этом передает Report со ссылкой на NEWSru.co.il.

Решение, которое будет действовать в ноябре-декабре 2022 года, должно позволить авиакомпаниям сократить время полета в Катар, где будет проходить Чемпионат мира по футболу.

Ранее Израиль и Международная федерация футбола (FIFA) договорились, что во время Чемпионата мира, который будет проходить ближайшей зимой в Катаре, болельщикам из Израиля не потребуется виза. В соответствии с договором, после приобретения билетов на матчи израильтянам необходимо через интернет обратиться за "удостоверением болельщика" (Fan ID). После получения удостоверения израильтяне смогут через интернет забронировать номер в одной из гостиниц, которые будут принимать граждан Израиля.

Отметим, что у Катара нет отношений с Израилем, и израильтяне могли посещать эту страну только по паспорту других государств.

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Версия на английском языке Israel to open airspace for flights to Qatar
Версия на азербайджанском языке İsrail Qətərə uçacaq təyyarələr üçün hava məkanını açacaq

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