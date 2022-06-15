Израиль откроет воздушное пространство для рейсов из Катара

Израиль согласовал решение об открытии воздушного пространства для рейсов иностранных авиакомпаний, летящих в Катар. Об этом передает Report со ссылкой на "NEWSru.co.il".

Израиль согласовал решение об открытии воздушного пространства для рейсов иностранных авиакомпаний, летящих в Катар. Об этом передает Report со ссылкой на NEWSru.co.il.

Решение, которое будет действовать в ноябре-декабре 2022 года, должно позволить авиакомпаниям сократить время полета в Катар, где будет проходить Чемпионат мира по футболу.

Ранее Израиль и Международная федерация футбола (FIFA) договорились, что во время Чемпионата мира, который будет проходить ближайшей зимой в Катаре, болельщикам из Израиля не потребуется виза. В соответствии с договором, после приобретения билетов на матчи израильтянам необходимо через интернет обратиться за "удостоверением болельщика" (Fan ID). После получения удостоверения израильтяне смогут через интернет забронировать номер в одной из гостиниц, которые будут принимать граждан Израиля.

Отметим, что у Катара нет отношений с Израилем, и израильтяне могли посещать эту страну только по паспорту других государств.