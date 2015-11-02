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    ​Изменено время еще двух игр Премьер-лиги Азербайджана

    Габала обратилась с письмом в ПФЛ

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В таблицу игр XII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу внесены изменения.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, встреча между "Габалой" и "Интер" перенесена с 7-го на 9-ое ноября.

    Это решение было принято Профессиональной футбольной лигой (ПФЛ) с учетом письменного обращения клуба "Габала". В качестве причины клуб указал нехватку времени в связи с предстоящей 5 ноября игрой в групповом этапе Лиги Европы с немецким клубом "Боруссия" (Дортмунд).

    В то же время, в связи с прямым эфиром встреча между клубами "Зиря" и "Сумгайыт" пройдет не 6-го, а 7-го ноября. 

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