Изменен стадион домашних матчей клуба "Интер" в Лиге Европы

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Бакинский клуб "Интер" определил домашнюю арену для Лиги Европы по футболу.

Об этом Report сообщил исполнительный директор клуба Рамиш Малыев.

По его словам, "банкиры" примут своих соперников на стадионе "Bakcell Arena": "Сначала мы хотели играть на стадионе "Dalğa Arena". Однако, потом решили, что лучше провести матч на "Bakcell Arena". Данный стадион в поселке в 8-м километре заказал "Габала". Думаю, что вопрос выездных и домашних игр урегулирует УЕФА".

Причина непринятия "Интером" своих соперников в Евролиге на стадионе "İnter Arena" связана с завершением срока лицензии и неприобретением новой лицензии у ФИФА.

Отметим, что еще один представитель Азербайджана в Лиге Европы - "Зиря" заказал стадион "Dalğa Arena". А "Карабах" проведет матчи Лиги чемпионов на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.