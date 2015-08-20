Изменены время и место проведения матча "Нефтчи"

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Изменено место проведения матча "Нефтчи"-"Сумгайыт" в 3-м туре премьер-лиги Азербайджана, который должен был проходить на стадионе Bakcell Arena. Как сообщает Report со ссылкой на сайт профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), игра состоится на стадионе имени Исмета Гаибова в поселке Бакиханова.

В связи с матчем Азербайджан-Хорватия, который будет проводиться в рамках отборочного тура ЕВРО-2016, стадион Bakcell Arena закроется на ремонт. По этой причине клуб "Нефтчи" обратился в ПФЛ и попросил изменить место проведения игры. Учитывая это, время и место проведения матча между клубами "Нефтчи" и "Сумгайыт" были изменены.

Игра состоится 23 августа и начнется в 18.30.