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Изменено время игры клуба "Карабах"

Изменено время игры клуба "Карабах" Определен календарь ответных матчей ¼ финала Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
3 февраля 2022 г. 14:40
Изменено время игры клуба Карабах

Определен календарь ответных матчей ¼ финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, все встречи этапа, которые будут проходить в течение трех дней, будут транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport.

"Карабах", который будет представлять Азербайджан на этапе плей-офф Лиги конференции УЕФА, обратился в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) в связи с изменением времени выездной игры против "Кешля" на один день.

Руководствуясь Положением о соревнованиях и письмом согласия клуба "Кешля", ПФЛ перенесла матч "Кешля" - "Карабах" с 12 февраля на 11 февраля.

11 февраля (пятница)

18:00. “Кешля" – "Карабах”
стадион ASK Arena

12 февраля (суббота)

16:00. "Сабах" – "Нефтчи"
стадион "Банк Республика Арена”

13 февраля (воскресенье)

15:00. "Габала" – "Сумгайыт"
Городской стадион г.Габалы

18:00. "Сабаил"– "Зиря"
стадион ASCO Arena

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın səfər oyununun vaxtı dəyişdirilib

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