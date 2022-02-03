Изменено время игры клуба "Карабах"

Определен календарь ответных матчей ¼ финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, все встречи этапа, которые будут проходить в течение трех дней, будут транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport.
"Карабах", который будет представлять Азербайджан на этапе плей-офф Лиги конференции УЕФА, обратился в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) в связи с изменением времени выездной игры против "Кешля" на один день.
Руководствуясь Положением о соревнованиях и письмом согласия клуба "Кешля", ПФЛ перенесла матч "Кешля" - "Карабах" с 12 февраля на 11 февраля.
11 февраля (пятница)
18:00. “Кешля" – "Карабах”
стадион ASK Arena
12 февраля (суббота)
16:00. "Сабах" – "Нефтчи"
стадион "Банк Республика Арена”
13 февраля (воскресенье)
15:00. "Габала" – "Сумгайыт"
Городской стадион г.Габалы
18:00. "Сабаил"– "Зиря"
стадион ASCO Arena