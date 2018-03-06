Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Изменено место проведения матча "Кешля" - "Нефтчи", предстоящего в рамках XIX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщили Report в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), изменения произошли на основе обращения клуба "Кешля".

Ссылаясь на ожидаемые на İnter Arena, где проводятся домашние матчи клуба, государственных мероприятий, команда захотела изменить место матча XIX тура.

С учетом обращения "Кешлы" и письма "Нефтчи", Профессиональная футбольная лига приняла решение, чтобы встреча состоялась 9 марта на Bakcell Arena. Решено, чтобы в XIX туре "Нефтчи" был утвержден в качестве владельца игрового поля, а "Кешля" утвердили как владельца поля на матче четвертого круга с участием обеих клубов.