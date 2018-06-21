 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Изменено место первого матча "Габалы" в Лиге Европы - ДОПОЛНЕНО

    Встреча начнется в 20:00

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Изменено место матча "Габалы" против "Прогресса" в I квалификационном этапе Лиги Европы УЕФА. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, первый предстоящий 12 июля матч пройдет на Габалинском городском стадионе. 

    Встреча начнется в 20:00.

    Ответный матч пройдет 19 июля в Люксембурге. 

    Как заявил Report главный менеджер "Габалы" Заур Азизов, решение по этому поводу было принято УЕФА. 

    Причина связана с тем, что Европейская футбольная структура сочла лишь один стадион в Люксембурге отвечающим требованиям. Это - рассчитанный на 8 125 зрителей стадион Жози Бартель в Люксембурге.

    Согласно результатам жеребьевки I квалификационного раунда Лиги Европы, помимо "Прогресса", первые матчи "Фола Эш" и "Расинг Юнион" также должны были провести дома.

    Назначив первые матчи "Фола Эш" и "Расинг Юнион" на 10 и 12 июля, УЕФА посчитала целесообразным игру "Прогресса" в Габале.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi