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    Изменена форма футбольной команды "Кешля"

    Бакинцы отказались от синего цвета, используемого с 2004 года

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Изменен цвет основной форменной одежды футбольной команды "Кешля".

    Об этом сообщили Report в столичном клубе. Бакинцы отказались от синего цвета, используемого с 2004 года.

    После зимнего перерыва "Кешля" выйдет на поле в форме красного цвета. Другая форма команды будет белого цвета.

    Отметим, что клуб "Интер" с 28 октября  2017 года - с X тура текущего сезона Премьер-лиги Азербайджана начал выступать под названием "Кешля". В то время логотип, название и флаг команды были изменены, однако на домашних матчах клуб выходил на поле в прежней форме синего цвета.

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