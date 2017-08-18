Изменен стадион матча Азербайджан - Сан-Марино

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Изменен стадион мачта между сборными Азербайджана и Сан-Марино, который состоится 4 сентября в рамках отборочного тура чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает Report, УЕФА положительно ответило на обращение АФФА.

Ранее предполагалось, что встреча состоится на Бакинском олимпийском стадионе. С учетом того, что игры группового этапа Евролиги не состоятся на Bakcell Arena, а после IV Игр исламской солидарности на Бакинском олимпийском стадионе не завершен подготовительный процесс для игр сборной Азербайджана, АФФА обратилась в УЕФА для проведения игры между национальными командами Азербайджана и Сан-Марино на Bakcell Arena.

Купившие билеты на игру Азербайджан – Сан-Марино на Бакинском олимпийском стадионе могут обменять билеты в пункте продажи билетов в торговом центре 28 Mall.