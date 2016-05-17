Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Изменен состав сборной Азербайджана по футболу, которая с 23 мая будет участвовать на тренировочных сборах в Австрии.

Как сообщает Report, футболист клуба "Габала" Эльвин Джамалов исключен из состава.

Причиной стала травма футболиста. Вместо него в сборную пригласили Будага Насирова из клуба "Кяпяз".

Отметим, что за время сборов, которые продлятся до 4 июня, сборная Азербайджана проведет товарищеские матчи с Андоррой, Македонией и Канадой.