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    Изменен состав сборной Азербайджана

    Футболист Габалы не будет участвовать в сборах

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Изменен состав сборной Азербайджана по футболу, которая с 23 мая будет участвовать на тренировочных сборах в Австрии.

    Как сообщает Report, футболист клуба "Габала" Эльвин Джамалов исключен из состава. 

    Причиной стала травма футболиста. Вместо него в сборную пригласили Будага Насирова из клуба "Кяпяз". 

    Отметим, что за время сборов, которые продлятся до 4 июня, сборная Азербайджана проведет товарищеские матчи с Андоррой, Македонией и Канадой.

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