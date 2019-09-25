Изменен регламент Лиги наций УЕФА-2020/21

Сегодня на заседании Исполнительного комитета УЕФА в столице Словении Любляне были приняты решения по ряду важных вопросов.

Как передает Report, c сезона 2020/21 изменится регламент Лиги наций УЕФА. Теперь лиги А, В и С будут состоять из 16 сборных, тогда как в лиге D сыграет семь сборных. Команды будут распределены по лигам согласно их положению в Лиге наций-2018/19.

Кроме того, исполнительный комитет постановил ввести систему VAR со стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА-2019/20, в финалах Лиги чемпионов УЕФА среди женщин с сезона 2019/20 и в финальной стадии женского ЕВРО-2021, где VAR будет применяться совместно с технологией, фиксирующей пересечение мячом линии ворот.

Члены комитета обсудили данные отчета о влиянии доходов пяти ведущих чемпионатов, добытых в других 50 ассоциациях, на общий баланс конкурентоспособности. Исследование свидетельствует, что в отсутствие обратных выплат солидарности на эти 50 рынков средства, вырученные пятеркой топ-лиг, служат главным источником разрушения баланса футбольной конкурентоспособности в Европе.

А в соответствии со своей политикой в области устойчивого развития и по случаю 60-летнего юбилея чемпионата Европы УЕФА принял решение посадить 600 тысяч деревьев в 12 городах ЕВРО-2020.

Кроме того, европейский футбольный союз заявил о намерении создать Европейское агентство против договорных матчей, в связи с чем будет осуществлена экономическая оценка целесообразности.

Исполнительный комитет также будет рекомендовать 55 своим национальным ассоциациям и европейским футбольным клубам не проводить матчи в государствах, где женщинам ограничен доступ на стадионы.

Отметим, что следующая встреча Исполнительного комитета пройдет 4 декабря 2019 года в Доме европейского футбола в Ньоне.