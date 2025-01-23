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Изготовитель наград из Азербайджана: К работе над медалями Париж-2024 отнеслись безответственно

Изготовитель наград из Азербайджана: К работе над медалями Париж-2024 отнеслись безответственно Летние Олимпийские игры в Париже это крупное мероприятие, для победителей было изготовлено много комплектов медалей, однако к этой работе отнеслись безответственно.
Футбол
23 января 2025 г. 15:49
Изготовитель наград из Азербайджана: К работе над медалями Париж-2024 отнеслись безответственно

Летние Олимпийские игры в Париже это крупное мероприятие, для победителей было изготовлено много комплектов медалей, однако к этой работе отнеслись безответственно.

Об этом в интервью Report заявил Ильгар Нифталиев - мастер из Азербайджана, создававший медали для различных спортивных соревнований.

По его словам, возникли проблемы с покрытием олимпийских медалей: "Качество теряется именно из-за этого. При изготовлении медалей нужно уделять большое внимание лицевой стороне. Мы делали награды для турниров по борьбе, дзюдо и другим видам спорта. Такого никогда не случалось с наградами международных соревнований, которые проходили в Азербайджане".

Нифталиев отметил, что каждый мастер должен ответственно относиться к своей работе. "В 2015 году я принимал участие в подготовке к первым Европейским играм в Баку. Жалоб на наши медали никогда не поступало. Ведь в Азербайджане применяется совсем другой подход со стороны государства. Здесь никто не может халатно отнестись к такому делу", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Medal hazırlayan azərbaycanlı: "Paris olimpiadasının mükafatlarının hazırlanması işinə məsuliyyətlə yanaşmayıblar"

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