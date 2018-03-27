Изгнанный из "Айнтрахта" Ренат Дадашов перешел в клуб своего брата

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Член азербайджанской сборной, футболист Ренат Дадашов покинул ряды немецкого "Айнтрахта".

Как сообщает Report со ссылкой на Bild, сейчас 18-летний нападающий находится в лагере берлинского "Динамо", форму которого носит его брат Руфат Дадашов. Для сохранения своей формы он принимает участие в тренировках столичного клуба, борющегося в северо-восточной зоне (IV дивизион) Региональной лиги Германии.

"Айнтрахт" разрешил члену азербайджанской сборной найти себе клуб.

Отметим, что воспитанник "Айнтрахта" Ренат Дадашов был выставлен на трансфер из-за того, что ударил товарища по команде в сборной U-19. С франкфуртским представителем у него имеется контракт до 2020 года.