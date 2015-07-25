Издание "The Scotsman": "Карабах" играет свои матчи в Баку, так как родной Агдам превратился в город-призрак

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Шотландское издание "The Scotsman" опубликовало статью, в которой описало 7 фактов, необходимых знать фанатам футбольного клуба "Селтик" в преддверии матча с агдамским "Карабахом".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт издания, в статье говорится, что город проводит свои матчи на стадионе Тофига Бахрамова в Баку, так как в начале 90-х годов прошлого века все население Агдама покинуло свои дома из-за конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе. В статье говорится, что Агдам сегодня является городом-призраком.

Также отмечается, что азербайджанский футбольный клуб нельзя недооценивать, так как он не признает грандов, а в прошлом году столкнулся с большой несправедливостью со стороны судей во время группового этапа в Лиге Европы.

Издание отмечает, что "Селтику" стоит опасаться бразильского нападающего Рейналдо, который является лучшим бомбардиром азербайджанского чемпионата.