Издание Sportevai посвятило статью главному тренеру "Нефтчи"

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"Главный тренер футбольной команды "Нефтчи" Роберто Бордин победил опухоль щитовидной железы".

Как передает Report, об этом говорится в статье, посвященной итальянскому специалисту, в издании Sportevai.

Отмечается, что в 1996-1997 годы в период выступления в "Наполи" у Бордина была обнаружена опухоль щитовидной железы. По этой причине 54-летнему специалисту пришлось сделать перерыв в карьере.

К счастью, опухоль оказалась доброкачественной, и после перенесенной операции по удалению опухоли Бордин вернулся на поле. Уже через три месяца, в ноябре 1996 года, он вместе с командой стал финалистом Кубка Италии.

В статье также подчеркивается, что бывший футболист был переведен в "Наполи" в 1993 году по желанию главного тренера команды того времени Марчелло Липпи. Позже он дорос до капитана команды.

Сообщается, что два сына Бордина проживают в Италии, а он сам вместе с новой русской супругой и маленькой дочерью живет в Баку.

Отметим, что Роберто Бордин был назначен главным тренером "Нефтчи" 8 июня 2018 года. Под его руководством флагман завершил прошлый сезон с серебряной медалью.