Издание France Football назвало дату церемонии вручения премии "Золотой мяч"

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Издание France Football, которое ежегодно вручает "Золотой мяч" лучшему футболисту планеты, назвало дату церемонии в 2017 году.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт влиятельного издания, вручение премии состоится 7 декабря в 22:45 по бакинскому времени.

Вести церемонию в этом году будут Жером Ревон и бывший футболист Давид Жинола.

На "Золотой мяч" претендуют 30 игроков: Криштиану Роналду ("Реал Мадрид", Португалия), Эден Азар ("Челси", Бельгия), Леонардо Бонуччи ("Милан", Италия), Иско ("Реал Мадрид", Испания), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Пьер-Эмерик Обамейянг ("Боруссия" Дотрмунд, Германия), Эдинсон Кавани (ПСЖ, Франция), Матс Хуммельс ("Бавария", Германия), Карим Бензема ("Реал Мадрид", Испания), Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция), Тони Кроос ("Реал Мадрид", Германия), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия), Садио Мане("Ливерпуль", Сенегал), Радамель Фалькао ("Монако", Колумбия), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Роберт Левандовски ("Бавария, Польша), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Испания), Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия), Эдин Джеко ("Рома", Босния и Герцеговина), Луис Суарес ("Барселона", Уругвай), Серхио Рамос ("Реал Мадрид", Испания), Ян Облак ("Атлетико", Словения), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль", Бразилия), Дрис Мертенс ("Наполи", Бельгия), Неймар ("Барселона", Бразилия), Лука Модрич ("Реал Мадрид", Хорватия), Пауло Дибала ("Ювентус", Аргентина), Марсело ("Реал Мадрид", Бразилия) и Н’Голо Канте ("Челси", Франция).

Отметим, что в прошлом сезоне "Золотой мяч" достался футболисту "Реал Мадрида" Криштиану Роналду. Португальский нападающий по версии ФИФА был признан лучшим футболистом 2017 года.