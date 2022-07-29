Избран новый президент ПФЛ

В административном здании АФФА состоялась конференция Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

В административном здании АФФА состоялась конференция Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ПФЛ, в конференции приняли участие президент ПФЛ Рамин Мусаев, генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев и представители 9 клубов страны.

На конференции был обсужден и принят вопрос об отставке президента ПФЛ Рамина Мусаева по состоянию здоровья.

Затем были проведены выборы на пост президента ПФЛ. На эту должность на следующий срок был единогласно избран Эльхан Самедов. Он возглавлял проект системы видеопомощи арбитрам (VAR) в АФФА.