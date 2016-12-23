Избран новый председатель Комитета клубов АФФА

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Состоялись выборы нового председателя Комитета клубов (КК) АФФА.

Как сообщает Report, выборы состоялись в рамках сегодняшнего заседания КК.

На заседании при участии представителей 8 клубов, выступающих в премьер-лиге Азербайджана, новым председателем был избран Камран Гулиев. Президент клуба "Сумгайыт" будет руководить комитетом в предстоящий год.

К.Гулиев набрал 7 из 8 голосов. Один человек проголосовал за директора "Карабаха" Амраха Челика.

Отметим, что первым председателем КК был вице-президент "Хязяр-Лянкяран" Тогрул Надиров. После этого комитетом руководил вице-президент AZAL Фикрет Гусейнов. Как видно, Камран Гулиев является первым президентом который возглавит комитет.