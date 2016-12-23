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    Избран новый председатель Комитета клубов АФФА

    Камран Гулитев будет руководить комитетом в предстоящий год

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Состоялись выборы нового председателя Комитета клубов (КК) АФФА.

    Как сообщает Report, выборы состоялись в рамках сегодняшнего заседания КК. 

    На заседании при участии представителей 8 клубов, выступающих в премьер-лиге Азербайджана, новым председателем был избран Камран Гулиев.  Президент клуба "Сумгайыт" будет руководить комитетом в предстоящий год.

    К.Гулиев набрал 7 из 8 голосов. Один человек проголосовал за директора "Карабаха" Амраха Челика. 

    Отметим, что первым председателем КК был вице-президент "Хязяр-Лянкяран" Тогрул Надиров. После этого комитетом руководил вице-президент  AZAL Фикрет Гусейнов. Как видно, Камран Гулиев является первым президентом который возглавит комитет. 

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