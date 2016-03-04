Избран новый генсек УЕФА

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в швейцарском городе Ньон Исполнительный комитет УЕФА избрал нового генерального секретаря организации.

Как сообщает Report, на эту должность назначен Теодор Теодоридис.

Т.Теодоридис работает в организации с 2008 года. До этого он исполнял должность заместителя генсека. Очередной конгресс УЕФА состоится 3 мая.

Отметим, что причиной проведения выборов стало избрание бывшего генсека УЕФА Джанни Инфантино новым президентом ФИФА, в связи с чем он в пятницу официально покинул свой нынешний пост.