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    Избран новый генсек УЕФА

    Сегодня состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в швейцарском городе Ньон Исполнительный комитет УЕФА избрал нового генерального секретаря организации.

    Как сообщает Report, на эту должность назначен Теодор Теодоридис.

    Т.Теодоридис работает в организации с 2008 года. До этого он исполнял должность заместителя генсека. Очередной конгресс УЕФА состоится 3 мая. 

    Отметим, что причиной проведения выборов стало избрание бывшего генсека УЕФА Джанни Инфантино новым президентом ФИФА, в связи с чем он в пятницу официально покинул свой нынешний пост.

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