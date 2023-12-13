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Избившие турецкого футбольного судью могут получить до 9 лет тюрьмы

Избившие турецкого футбольного судью могут получить до 9 лет тюрьмы Подозреваемые по делу об избиении турецкого футбольного арбитра, в том числе президент футбольного клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа, могут быть лишены свободы на срок от одного до девяти лет.
Футбол
13 декабря 2023 г. 09:32
Избившие турецкого футбольного судью могут получить до 9 лет тюрьмы

Подозреваемые по делу об избиении турецкого футбольного арбитра, в том числе президент футбольного клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа, могут быть лишены свободы на срок от одного до девяти лет.

Как передает Report, об этом пишет газета Hurriyet.

"Согласно Уголовному кодексу Турции, преступление - "умышленное причинение вреда здоровью", которое привело к аресту подозреваемых, наказывается тюремным заключением сроком от 1 года до 3 лет", - пишет издание.

Отметим, что встреча 15-го тура чемпионата Турции "Анкарагюджю" - "Ризеспор" прошла в понедельник в Анкаре и завершилась со счетом 1:1. После матча Коджа выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и ударил арбитра Халила Мелера, сбив его с ног. Пока судья лежал на газоне, ему нанесли несколько ударов ногами.

После инцидента Федерация футбола Турции отложила матчи во всех лигах страны. Сам президент клуба подал в отставку.

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Версия на азербайджанском языке Hakimi vuran sabiq klub prezidenti 10 il azadlıqdan məhrum edilə bilər
Версия на английском языке Those who beat Turkish football referee may get up to 9 years in prison

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