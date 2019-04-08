Избитый в прошлом году на матче с "Ромой" болельщик "Ливерпуля" покинет больницу

Болельщик английского футбольного клуба "Ливерпуль" Шон Кокс, получивший серьезные травмы головы в результате нападения перед матчем Лиги чемпионов с итальянской "Ромой", впервые почти за 12 месяцев покинет больницу.

Как сообщает Report со ссылкой на Talksport, болельщики римского клуба избили Кокса в день матча команд, который состоялся в Ливерпуле в апреле прошлого года.

Он потерял сознание и был доставлен в больницу, ему потребовалась срочная операция. В течение несколько месяцев он находился в больнице Дублина, впоследствии его перевезли в реабилитационный центр.

Кокс посетит благотворительный матч, организованный для сбора средств на его лечение. Встреча, в которой легенды "Ливерпуля" сыграют с легендами ирландского футбола, состоится 14 апреля в Дублине.

Отметим, что полуфинальный матч в Ливерпуле завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев поля. Английский клуб, проигравший в Риме сопернику со счетом 2:4, прошел в финал, однако на решающей встрече проиграл "Реал Мадриду" со счетом 1:3.